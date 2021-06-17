UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украину из Румынии незаконно прибыл самолет и пытался улететь от пограничников – видео видео

17.06.2021, 12:33
Самолет, незаконно пересекший границу Румынии и Украины (скриншот видео ГПСУ)
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA
Сегодня сборная Украины стартует на Евро-2020: где и когда смотреть матч с Нидерландами
Сегодня сборная Украины стартует на Евро-2020: где и когда смотреть матч с Нидерландами

Ночью границу Украины и Румынии незаконно пересек самолет АН-2, экипаж пытался улететь от пограничников, но все же был задержан.  Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, вчера ночью пограничники черновицкого отряда зафиксировали факт незаконного пересечения самолетом границы Румынии и Украины.

Оперативники установили подготовленное место посадки под Бердичевом в Житомирской области – и пограничники выдвинулись местные к нему, пишут ГПСУ.

После посадки пограничники пошли задерживать нарушителей, однако самолет снова взмыл в воздух, отмечают правоохранители. Он приземлился лишь после того, как пограничники задержали на аэродроме координатора незаконного полета.

Смотрите также: На границе Украины и Румынии появились два новых острова – фото со спутника

Как сообщается, на борту было трое человек, они задержаны. На месте происшествия выявили радиостанции, самолеты и другое оборудование для организации незаконного полета.

Открыто уголовное дело о нарушении правил международных полетов (ст. 334 УК) и незаконном пересечении границы (ст. 332-2 УК).

Читайте также: Самолет Катовице-Запорожье совершил аварийную посадку в Польше

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
граница пограничники самолет гпсу Румыния житомирская область бердичев ан-2
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 