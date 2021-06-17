Ночью границу Украины и Румынии незаконно пересек самолет АН-2, экипаж пытался улететь от пограничников, но все же был задержан. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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Как отмечается, вчера ночью пограничники черновицкого отряда зафиксировали факт незаконного пересечения самолетом границы Румынии и Украины.

Оперативники установили подготовленное место посадки под Бердичевом в Житомирской области – и пограничники выдвинулись местные к нему, пишут ГПСУ.

После посадки пограничники пошли задерживать нарушителей, однако самолет снова взмыл в воздух, отмечают правоохранители. Он приземлился лишь после того, как пограничники задержали на аэродроме координатора незаконного полета.

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Как сообщается, на борту было трое человек, они задержаны. На месте происшествия выявили радиостанции, самолеты и другое оборудование для организации незаконного полета.

Открыто уголовное дело о нарушении правил международных полетов (ст. 334 УК) и незаконном пересечении границы (ст. 332-2 УК).

В конце апреля самолет из Румынии также незаконно пересек границу и долетел до Житомирской области. Тогда пограничники предполагали, что самолет могли использовать контрабандисты.

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Марк Сировой

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