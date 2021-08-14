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Везли из Дубая. В Борисполе изъяли "серую" партию Iphone на 1 млн грн – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2021, 12:47
Серые Iphone из Дубая в Борисполе (фото - ГПСУ)
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В аэропорту Борисполя изъяли партию смартфонов Iphone 12 Pro Maх, которые пытались нелегально ввезти в Украину из Дубая. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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Как сообщается, Iphone из Дубая везли два гражданина Украины 1991 и 1992 года рождения. В их ручной клади и чемоданах нашли 25 смартфонов, общая стоимость которых достигает 1 млн грн.

Партию Iphone 12 Pro Max у пассажиров изъяли, составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса.  

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Марк Сировой
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iPhone Дубай контрабанда киев Борисполь
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