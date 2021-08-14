В аэропорту Борисполя изъяли партию смартфонов Iphone 12 Pro Maх, которые пытались нелегально ввезти в Украину из Дубая. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
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Как сообщается, Iphone из Дубая везли два гражданина Украины 1991 и 1992 года рождения. В их ручной клади и чемоданах нашли 25 смартфонов, общая стоимость которых достигает 1 млн грн.
Партию Iphone 12 Pro Max у пассажиров изъяли, составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса.
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- Пограничники регулярно пресекают в Борисполе контрабанду бриллиантов: в июне один из пассажиров пытался провезти драгоценные камни на 1 млн грн, в июле – на 2 млн грн.
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