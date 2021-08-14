В аэропорту Борисполя изъяли партию смартфонов Iphone 12 Pro Maх, которые пытались нелегально ввезти в Украину из Дубая. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, Iphone из Дубая везли два гражданина Украины 1991 и 1992 года рождения. В их ручной клади и чемоданах нашли 25 смартфонов, общая стоимость которых достигает 1 млн грн.

Партию Iphone 12 Pro Max у пассажиров изъяли, составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса.

Смотрите также: Проглотил килограмм кокаина. В аэропорту Борисполь задержали наркокурьера: фото

Смотрите также: "Отдохнуть, погулять" не получилось. Россиянина взяли на взятке в Борисполе – видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.