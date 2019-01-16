Во Львовской области горит масляный завод - видео

В селе Ставчаны примерно в 17:30 возник пожар на территории завода ООО "Олияр" по изготовлению масла "Майола". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил в Facebook, что пострадавших нет.

Реклама

По данным спасателей, возгорание произошло в помещении для сушки семян подсолнечника.

Через три часа пожар удалось локализовать. Работают 16 единиц техники и более 90 спасателей.

Читайте также: Спасатели больше 2 часов тушили пожар в центре Киева: видео

14 января ГСЧС сообщалила, что с начала этого года в Украине в результате пожаров погибли более 100 человек. Спасатели отметили, что во время отопительного сезона пожары чаще всего возникают из-за неосторожного обращения с печным отоплением, неисправных бытовых приборов и перегрузки электросети.