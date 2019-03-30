Военные уничтожили форпост боевиков на окраине Донецка: видео

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Из этого опорного пункта боевики контролировали дорогу Красногоровка-Марьинка

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Украинские военные 29 марта разгромили расположенный на западной окраине оккупированного Донецка опорный пункт российско-террористических войск, который назывался "Крокодил". Об этом сообщил, а также опубликовал в Facebook фото с беспилотника и видео офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

По словам офицера, оккупанты использовали этот форпост для контроля над дорогой Красногоровка-Марьинка.

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Операцию по уничтожению укреплений боевиков проведела 24 ОМБр им. короля Даниила.

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Ранее сообщалось, что в районе проведения операции объединенных сил в Донбассе военные 46-го батальона "Донбасс-Украина" вблизи Попасной уничтожили огневую точку российско-террористического формирования, из которой боевики обстреливали позиции украинской армии. 

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Теги: Донбасс, война, боевики
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