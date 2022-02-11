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"Вора в законе" Нукри Гальского выдворили из Украины. Он был под санкциями СНБО – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 11:44
Фото - Нацполиция0
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Вчера, 10 февраля, с территории Украины был депортирован 34-летний криминальный авторитет Нукри Гальский – он находился под персональными санкциями Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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"34-летний гражданин был принудительно выдворен за пределы страны с запретом на въезд в Украину на три года", – сказано в сообщении.

По данным полиции, оперативники получили информацию о прибытии в Киев "вора в законе". Он был под санкциями СНБО, как "субъект повышенного преступного воздействия".

Правоохранители выяснили, что в Украину Гальский проехал незаконно.

Полиция установила местонахождение криминального авторитета. Его задержали "с целью недопущения распространения им преступного влияния".

Гальского передали сотрудникам миграционной службы и принудительно выдворили из Украины.

Фото – Нацполиция

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Яна Катасонова
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