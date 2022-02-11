Вчера, 10 февраля, с территории Украины был депортирован 34-летний криминальный авторитет Нукри Гальский – он находился под персональными санкциями Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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"34-летний гражданин был принудительно выдворен за пределы страны с запретом на въезд в Украину на три года", – сказано в сообщении.

По данным полиции, оперативники получили информацию о прибытии в Киев "вора в законе". Он был под санкциями СНБО, как "субъект повышенного преступного воздействия".

Правоохранители выяснили, что в Украину Гальский проехал незаконно.

Полиция установила местонахождение криминального авторитета. Его задержали "с целью недопущения распространения им преступного влияния".

Гальского передали сотрудникам миграционной службы и принудительно выдворили из Украины.

14 мая 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций СНБО против 557 "воров в законе" и 111 криминальных "авторитетов".

25 мая полиция сообщила о задержании трех первых "воров в законе", двое из которых есть в санкционном списке СНБО.

24 июня "вора в законе" по прозвищу Принц из списка СНБО приговорили к трем годам тюрьмы.

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Яна Катасонова

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