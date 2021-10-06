Военнослужащие Вооруженных сил Украины отработали условные ракетные удары по "врагу" из тактических ракетных комплексов Точка-У на админгранице с Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Командования Объединенных сил.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Экипажи ТРК Точка-У по сигналу совершили марш, заняли огневые позиции и отработали точное наведение на цели. Боевые расчеты отработали подготовку к ракетным ударам, перевод комплексов из походного положения в боевое и перегрузку ракет с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.

Как сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, подразделения тренировались наносить ракетные удары по местам сосредоточения воздушного и морского десанта "врага". Для выхода из-под возможного удара военные изменили позиционный район и провели условные пуски по ракетным комплексам, аэродромам, защищенным объектам и ​​командным пунктам.

Смотрите также: Украинские "Буки" и "Осы" отбивали авианалеты условного врага: мощное видео боевых пусков

Также боевые расчеты ракетного подразделения отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности и тренировались отражать нападение вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Тренировка по нанесению условных ракетных ударов прошла на одном из полигонов боевой подготовки возле админграницы с Крымом в Херсонской области. Условия тренировки были максимально приближены к боевым.

2 сентября 2021-го зенитно-ракетные подразделения ВСУ отработали задачи по противовоздушной обороне на одном из полигонов на юге Украины. Военные тренировались на зенитно-ракетных комплексах Бук, Оса и С-300.

Во время завершающей фазы учений Объединенные усилия-2021 украинские и американские спецназовцы уничтожали объекты "врага" и взяли в плен "верхушку" незаконных вооруженных формирований.

Читайте также: Устроили засаду: на учениях в Германии ВСУ уничтожили колонну бронетехники "врага" – фото

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.