UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ отработали ракетные удары по "врагу" из ТРК Точка У на админгранице с Крымом – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2021, 10:25
Точка-У (Скриншот из видео Командования Объединенных сил)
Супербой Усик – Джошуа. Где смотреть, дата и время онлайн-трансляции этого бокс-поединка
Супербой Усик – Джошуа. Где смотреть, дата и время онлайн-трансляции этого бокс-поединка
"Поздравили" 10-ю бригаду ВСУ. Боевики сожгли свой блиндаж с оружием и боеприпасами: видео
"Поздравили" 10-ю бригаду ВСУ. Боевики сожгли свой блиндаж с оружием и боеприпасами: видео

Военнослужащие Вооруженных сил Украины отработали условные ракетные удары по "врагу" из тактических ракетных комплексов Точка-У на админгранице с Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Командования Объединенных сил.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Экипажи ТРК Точка-У по сигналу совершили марш, заняли огневые позиции и отработали точное наведение на цели.  Боевые расчеты отработали подготовку к ракетным ударам, перевод комплексов из походного положения в боевое и перегрузку ракет с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.

Как сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, подразделения тренировались наносить ракетные удары по местам сосредоточения воздушного и морского десанта "врага".  Для выхода из-под возможного удара военные изменили позиционный район и провели условные пуски по ракетным комплексам, аэродромам, защищенным объектам и ​​командным пунктам.

Смотрите также: Украинские "Буки" и "Осы" отбивали авианалеты условного врага: мощное видео боевых пусков

Также боевые расчеты ракетного подразделения отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности и тренировались отражать нападение вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Тренировка по нанесению условных ракетных ударов прошла на одном из полигонов боевой подготовки возле админграницы с Крымом в Херсонской области. Условия тренировки были максимально приближены к боевым.

  • 2 сентября 2021-го зенитно-ракетные подразделения ВСУ отработали задачи по противовоздушной обороне на одном из полигонов на юге Украины. Военные тренировались на зенитно-ракетных комплексах Бук, Оса и С-300.
  • Во время завершающей фазы учений Объединенные усилия-2021 украинские и американские спецназовцы уничтожали объекты "врага" и взяли в плен "верхушку" незаконных вооруженных формирований. 

Читайте также: Устроили засаду: на учениях в Германии ВСУ уничтожили колонну бронетехники "врага" – фото

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ Крым учения ракетный комплекс Точка-У
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 