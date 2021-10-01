Объединенные усилия-2021. Спецназ Украины и США взял в плен "главаря боевиков" – фото

Во время завершающей фазы учений Объединенные усилия-2021 украинские и американские спецназовцы уничтожали объекты "врага" и взяли в плен "верхушку" незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

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По данным ВСУ, военнослужащие отработали уничтожение вражеских объектов, вывели из строя ключевые элементы инфраструктуры условного противника, ликвидировали и взяли в плен "главаря боевиков".

К спецоперациям также привлекли бойцов Движения сопротивления, которые выполняли возложенные задачи вместе с военнослужащими тактических групп.

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Как сообщает АрміяInform, в рамках Объединенных усилий-2021 украинские и американские спецназовцы устроили налет и за считанные минуты уничтожили вражеский штаб и приемо-передающий радиоцентр.

СПРАВКА. В стратегических командно-штабных учениях Объединенные усилия-2021 вместе с украинскими военнослужащими учебно-боевые задачи выполняли воинские подразделения 15 стран: 11 из них входят в НАТО, еще четыре – страны-партнеры. В учениях участвовали более 12 500 военных и 600 единиц вооружения и военной техники. Объединенные усилия-2021 проходили в В стратегических командно-штабных учениях Объединенные усилия-2021 вместе с украинскими военнослужащими учебно-боевые задачи выполняли воинские подразделения 15 стран: 11 из них входят в НАТО, еще четыре – страны-партнеры. В учениях участвовали более 12 500 военных и 600 единиц вооружения и военной техники. Объединенные усилия-2021 проходили в три этапа и завершились 30 сентября.

2 сентября 2021-го зенитно-ракетные подразделения ВСУ отработали задачи по противовоздушной обороне на одном из полигонов на юге Украины. Военные тренировались на зенитно-ракетных комплексах Бук, Оса и С-300.

В рамках учений Объединенные усилия-2021 на полигоне Ягорлык в Херсонской области украинские военнослужащие отработали боевые пуски ракет. Артиллеристы провели постановку шести световых мишеней. Расчеты Оса-АКМ уверенно и слаженно уничтожили все воздушные цели.

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