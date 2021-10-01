Объединенные усилия-2021. Спецназ Украины и США взял в плен "главаря боевиков" – фото

Во время завершающей фазы учений Объединенные усилия-2021 украинские и американские спецназовцы уничтожали объекты "врага" и взяли в плен "верхушку" незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.
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По данным ВСУ, военнослужащие отработали уничтожение вражеских объектов, вывели из строя ключевые элементы инфраструктуры условного противника, ликвидировали и взяли в плен "главаря боевиков".
К спецоперациям также привлекли бойцов Движения сопротивления, которые выполняли возложенные задачи вместе с военнослужащими тактических групп.
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Как сообщает АрміяInform, в рамках Объединенных усилий-2021 украинские и американские спецназовцы устроили налет и за считанные минуты уничтожили вражеский штаб и приемо-передающий радиоцентр.
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