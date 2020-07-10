Адаптивный карантин. Кличко рассказал, сколько в Киеве закрыли ночных клубов

По словам мэра столицы Виталия Кличко, четыре ночные клуба незаконно работали после 22:00

В Киеве за нарушение карантинных мер уже закрыли четыре ночных клуба. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко сегодня на брифинге.

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По его словам, в столице продолжаются проверки ресторанов, торговых центров, магазинов и рынков.

"Только за последние несколько дней проверили всего более 430 объектов. Составили 107 протоколов. То есть, каждое четвертое заведение в городе нарушает правила. А потом люди спрашивают, откуда у нас такая высокая заболеваемость коронавирусом?" - подчеркнул Кличко.

Он уточнил, что после выявления грубых нарушений специальная комиссия приняла решение о закрытии уже четырех ночных клубов. "Потому что они, пренебрегая безопасностью посетителей и нарушая правила, работали после 22:00. Проверки будут продолжаться и в дальнейшем", - подчеркнул мэр Киева.

Кличко напомнил, что в начале этой недели комиссия по чрезвычайным ситуациям города позволила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам и театрам работать после 22:00.

"Но это не касается ночных клубов и развлекательных заведений. Я не хочу никого пугать. Но динамика распространения болезни у нас - неутешительная. И мы можем снова вернуться к более строгим ограничениям. Давайте не доводить до этого", - предупредил Кличко.

17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

10 июля сообщалось, что за сутки в Киеве зарегистрированы 118 новых заболевших COVID-19 (сутками ранее - 93), это наибольшая заболеваемость за вчерашний день по стране.

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Арина Толина

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