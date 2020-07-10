Коронавирус. В Киеве число новых заболевших остается высоким: карта по районам

Больше всего заболевших COVID-19 в Киеве за сутки - в Днепровском, Святошинском и Дарницком районах

За сутки в Киеве зарегистрированы 118 новых заболевших COVID-19 (сутками ранее - 93), это наибольшая заболеваемость за вчерашний день по стране. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Всего в Киеве зарегистрировано 5990 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки умерших от заболевания нет, с начала эпидемии в Киеве зафиксированы 122 летальных случая. Выздоровели 2033 жителя города, за сутки - 71.

Среди новых заболевших - четверо медиков. 17 пациентов были госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Больше всего заболевших за сутки - в Днепровском (24), Святошинском (17) и Дарницком (16) районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Днепровский - 702 заболевших (24 за сутки);

Святошинский - 507 (17);

Дарницкий - 973 (16);

Голосеевский - 470 (12);

Оболонский - 529 (12);

Деснянский - 720 (10);

Соломенский - 550 (9);

Подольский - 416 (8);

Шевченковский - 497 (7);

Печерский - 626 (3).

17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

За сутки в Украине выздоровели от коронавируса более 1000 человек. Это рекорд.

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Денис Юдин

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