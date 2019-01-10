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10.01.2019, 07:08

Адвоката депутата Киевоблсовета задержали на взятке: прокуратура

Адвоката депутата Киевоблсовета задержали на взятке: прокуратура - Фото
Фото: Военная прокуратура

Депутат одновременно является и директором госпредприятия, на которое работает задержанный адвокат

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Вчера, 9 января, сотрудники Военной прокуратуры центрального региона Украины задержали адвоката одного из депутатов Киевского областного совета во время попытки дать взятку замначальника Управления защиты экономики в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сказано, что адвокат оказывает юридическую поддержку директору одного из государственных предприятий, который в свою очередь и является депутатом Киевского областного совета.

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"Указанный директор госпредприятия не сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии после приобретения автомобиля и недвижимого имущества", - сообщили в военной прокуратуре.

Отмечается, проверка в отношении него проводилась 22 декабря 2018 . Тогда адвокат директора госпредприятия предложил взятку замначальника Управления майора полиции - начальника отдела противодействия коррупции, чтобы не составляли протокол об админнарушении. Он якобы предложил правоохранител. 1000 долларов (по курсу НБУ - 27 688 гривень).

Уже 4 января адвокат встретился с полицейским и подтвердил намерения, указали в прокуратуре. Во время их следующей встречи, 9 января адвокат передал часть денег - 900 долларов. В этот момент его задержали.

Деньги изъяты, начато следствие.

Фото: Военная прокуратура

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Теги: коррупция, Киевский областной совет, Киевоблсовет, задержание, взятка, адвокат, арест
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