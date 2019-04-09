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09.04.2019, 15:18

Автодвижение в Киеве замедлится: ремонтируют мосты через Днепр

Автодвижение в Киеве замедлится: ремонтируют мосты через Днепр - Фото
Южный мост в Киеве (фото - unsplash.com)

В КГГА говорят, что ситуация, когда нужно ремонтировать сразу все мосты, сложилась потому, что "долгое время мостами никто не занимался"

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В Киеве начали ремонтные работы сразу на трех мостах через Днепр. Горадминистрация предупреждает водителей, что движение будет затруднено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Замглавы КГГА Дмитрий Давтян предложил водителям выбирать альтернативные маршруты движения.

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На Южном и на мосту Метро, по его словам, ремонтируют деформационные швы. На мосту Патона также проводятся противоаварийные мероприятия (ремонт деформационных швов и их элементов).

"Да, большинство мостов в часы пик стоят в пробках. Но согласитесь - лучше частично их перекрывать и осуществлять необходимые ремонты, чем закрывать полностью", - считает Давтян.

Чиновник говорит, что ситуация, когда нужно ремонтировать сразу все мосты, сложилась потому, что "долгое время мостами никто не занимался".

С 9 апреля в Киеве частично перекрыли движение транспорта на проспекте Академика Палладина возле станции метро Академгородок. 

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Теги: КГГА, дорога, мост, пробки
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