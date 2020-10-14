День защитника Украины. В центре Киева запланирован марш: улицы перекроют – карта

В связи с велопробегом и маршем в честь Дня защитника Украины в центре Киева перекроют улицы по маршруту мероприятий

Сегодня в Киеве будет проходить марш в честь Дня защитника Украины, годовщины создания УПА и Дня козачества. Будут перекрыты улицы в центре города, сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы.

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Марш ориентировочно пройдет с 14:00 до 18:00. Маршрут: Парк Шевченко (улица Владимирская) – бульвар Шевченко – улица Крещатик – аллея Героев Небесной Сотни – улица Институтская – улица Банковая, 11. Эти улицы будут перекрыты, сообщают в полиции, также может быть ограничено движение на прилегающих улицах.

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Также с 09:00 до 14:00 запланирован велопробег. Будет перекрыт маршрут: площадь Михайловская – улица Михайловская – улица Крещатик – площадь Европейская – улица Грушевского – Петровская аллея – Парковая дорога – аллея Героев Крут – площадь Славы – улица Лаврская.

В Киевпастрансе предупреждают, что с 11:00 и до окончания массовых мероприятий не будут ходить автобусы №24, 62, 114, 118 и троллейбусы № 5, 7, 8, 17.

При необходимости может быть организовано движение в объезд троллейбусов № 5, 7, 8, 17, а также автобусов № 24, 114, 68 и 118. Детальную схему измененного движения можно посмотреть на сайте Киевпастранса.

19 мая 2020-го Верховная Рада приняла за основу законопроект о переименовании Дня защитника Украины.

Марк Сировой

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