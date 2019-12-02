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Драка в киевском ресторане: стреляли в потолок

Драка в киевском ресторане: стреляли в потолок - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
02.12.2019, 18:15

После стрельбы неизвестные скрылись на иномарке

В киевском ресторане на ул. Антоновича произошла драка, один из участников стрелял в потолок. Об этом сообщает Нацполиция.

Отмечается, что между несколькими неизвестными лицами и 29-летним мужчиной возник конфликт, который перерос в драку. Впоследствии один из участников совершил несколько выстрелов в потолок ресторана, после все нападавшие скрылись на иномарке.

Информатор сообщает, что драка произошла по ул. Антоновича, 88, где располагается ресторан Баку. Полиция ищет автомобили Mazda 6 серого цвета и Kia Ceed черного цвета.

Вечером 5 ноября в Харькове на улице Валентиновская произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек. 

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