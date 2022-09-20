UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ДТП с маршруткой в Киеве. Полиция заявила, что водитель Mercedes был под наркотиками

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 18:39
ДТП с маршруткой в Киеве. Полиция заявила, что водитель Mercedes был под наркотиками - Фото
Фото: полиция

Киевские следователи сообщили о подозрении водителю Mercedes, по вине которого, как они считают, пострадали 26 человек в ДТП с маршруткой на Воздухофлотском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Среди потерпевших — четырехлетний сын задержанного, находившийся с отцом в автомобиле.

В ходе проверки в медицинском учреждении врачи обнаружили в организме мужчины несколько видов наркотических веществ: амфетамин, кокаин и марихуану, а также сильнодействующий лекарственный препарат.

Полицейские переквалифицировали уголовное производство и направили ходатайство в суд об избрании правонарушителю меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет.

  • 19 сентября на Воздухофлотском проспекте, по предварительным данным, водитель Mercedes-Benz въехал в автобус, который двигался впереди, в результате чего водитель маршрутки не справился с управлением и наехал на электроопору. В ДТП пострадали 23 пассажира автобуса, в том числе трое детей, которых доставили в больницу с разными травмами. 



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дтп киев
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 