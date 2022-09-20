ДТП с маршруткой в Киеве. Полиция заявила, что водитель Mercedes был под наркотиками

Киевские следователи сообщили о подозрении водителю Mercedes, по вине которого, как они считают, пострадали 26 человек в ДТП с маршруткой на Воздухофлотском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Среди потерпевших — четырехлетний сын задержанного, находившийся с отцом в автомобиле.

В ходе проверки в медицинском учреждении врачи обнаружили в организме мужчины несколько видов наркотических веществ: амфетамин, кокаин и марихуану, а также сильнодействующий лекарственный препарат.

Полицейские переквалифицировали уголовное производство и направили ходатайство в суд об избрании правонарушителю меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет.

19 сентября на Воздухофлотском проспекте, по предварительным данным, водитель Mercedes-Benz въехал в автобус, который двигался впереди, в результате чего водитель маршрутки не справился с управлением и наехал на электроопору. В ДТП пострадали 23 пассажира автобуса, в том числе трое детей, которых доставили в больницу с разными травмами.







Вадим Ребрина

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