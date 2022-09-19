В результате ДТП с маршруткой и Mercedes в Киеве пострадали 23 пассажира — полиция

В результате ДТП с маршруткой и Mercedes на Воздухофлотском проспекте в Киеве пострадали 23 пассажира автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz въехал в автобус, который двигался впереди, в результате чего водитель маршрутки не справился с управлением и наехал на электроопору.

В ДТП пострадали 23 пассажира автобуса, в том числе трое детей, которых доставили в больницу с разными травмами. 28-летнего водителя Mercedes задержали, сейчас он в изоляторе временного содержания.

За нарушение правил дорожного движения ему грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

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Дмитро Гриниченко

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