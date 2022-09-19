UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В результате ДТП с маршруткой и Mercedes в Киеве пострадали 23 пассажира — полиция

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 14:53
В результате ДТП с маршруткой и Mercedes в Киеве пострадали 23 пассажира — полиция - Фото
ДТП на Воздухофлотском проспекте (Фото: Полиция Киева)

В результате ДТП с маршруткой и Mercedes на Воздухофлотском проспекте в Киеве пострадали 23 пассажира автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz въехал в автобус, который двигался впереди, в результате чего водитель маршрутки не справился с управлением и наехал на электроопору. 

В ДТП пострадали 23 пассажира автобуса, в том числе трое детей, которых доставили в больницу с разными травмами. 28-летнего водителя Mercedes задержали, сейчас он в изоляторе временного содержания. 

За нарушение правил дорожного движения ему грозит наказание до восьми лет лишения свободы. 

Читайте также: На дорогах Украины снова включили камеры фиксации нарушений ПДД 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дтп полиция киев воздухофлотский проспект
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 