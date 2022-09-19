В Киеве на Воздухофлотском проспекте маршрутка влетела в столб. Много пострадавших — фото

дополнено

В Киеве на Воздухофлотском проспекте Mercedes врезался в маршрутку с людьми, из-за чего она влетела в столб. Есть информация о большом количестве пострадавших. О ДТП сообщили в Патрульной полиции Киева.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Правоохранители заявили, что авария произошла на перекрестке Воздухофлотского проспекта и улицы Преображенской. В сторону Севастопольской площади усложнено движение.

На опубликованном полицией фото можно увидеть, что на месте ДТП работает карета скорой помощи.

Очевидцы сообщают, что Mercedes врезался в попутную маршрутку с пассажирами, в результате чего автобус влетел в столб, есть пострадавшие.

Читайте также: На дорогах Украины снова включили камеры фиксации нарушений ПДД

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.