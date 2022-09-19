В Киеве на Воздухофлотском проспекте маршрутка влетела в столб. Много пострадавших — фото
19.09.2022, 11:28
ДТП на Воздухофлотском проспекте (Фото: Патрульная полиция Киева)
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В Киеве на Воздухофлотском проспекте Mercedes врезался в маршрутку с людьми, из-за чего она влетела в столб. Есть информация о большом количестве пострадавших. О ДТП сообщили в Патрульной полиции Киева.
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Правоохранители заявили, что авария произошла на перекрестке Воздухофлотского проспекта и улицы Преображенской. В сторону Севастопольской площади усложнено движение.
На опубликованном полицией фото можно увидеть, что на месте ДТП работает карета скорой помощи.
Очевидцы сообщают, что Mercedes врезался в попутную маршрутку с пассажирами, в результате чего автобус влетел в столб, есть пострадавшие.
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