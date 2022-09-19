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В Киеве на Воздухофлотском проспекте маршрутка влетела в столб. Много пострадавших — фото

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19.09.2022, 11:28
В Киеве на Воздухофлотском проспекте маршрутка влетела в столб. Много пострадавших — фото - Фото
ДТП на Воздухофлотском проспекте (Фото: Патрульная полиция Киева)
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В Киеве на Воздухофлотском проспекте Mercedes врезался в маршрутку с людьми, из-за чего она влетела в столб. Есть информация о большом количестве пострадавших. О ДТП сообщили в Патрульной полиции Киева.

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Правоохранители заявили, что авария произошла на перекрестке Воздухофлотского проспекта и улицы Преображенской. В сторону Севастопольской площади усложнено движение.

На опубликованном полицией фото можно увидеть, что на месте ДТП работает карета скорой помощи. 

Очевидцы сообщают, что Mercedes врезался в попутную маршрутку с пассажирами, в результате чего автобус влетел в столб, есть пострадавшие. 

ДТП на Воздухофлотском проспекте (Фото: скриншот с видео)

Читайте также: На дорогах Украины снова включили камеры фиксации нарушений ПДД 

Дмитро Гриниченко
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дтп киев авария воздухофлотский проспект
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