Бывший и.о. главы Госэкоинспекции идет в мэры Киева

Егор Фирсов идет на местные выборы вместе с новой партией – Экологическая Альтернатива

Бывший и.о. руководителя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов будет баллотироваться в мэры Киева. Об этом он сообщил в Facebook.

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Он отметил, что идет на выборы вместе с партией Экологическая Альтернатива, которая будет участвовать в выборах в Киевсовет и намерена поднимать на повестке дня экологические проблемы. По его словам, в нею войдут экологи, активисты, а также "люди, хорошо узнаваемые и авторитетные в своей среде".

Я считаю своей первоочередной задачей привлечь внимание к плачевному состоянию киевской экологии. И буду использовать свой статус кандидата в мэры в качестве трибуны для того, чтобы эти проблемы, наконец, были озвучены на должном уровне, - сказал он.

На прошлой неделе шоумен Сергей Притула заявил об участии в выборах мэра Киева от партии Голос. Участвовать в гонке также будут действующий мэр Виталий Кличко и нардеп Слуги народа Ирина Верещук.

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Марк Сировой

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