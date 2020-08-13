Выборы мэра Киева. Кличко сохраняет лидерство - Центр Разумкова

На втором месте среди кандидатов в мэры Киева - Андрей Пальчевский

Мэр Киева Виталий Кличко лидирует в рейтинги кандидатов в мэры столицы. Об этом говорят данные опроса, проведенного Центром Разумкова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди тех, кто готов идти на выборы и определился с поддержкой кандидатов в мэры Киева, голоса распределились так:

41,2% - Виталий Кличко (УДАР);

9,1% - Андрей Пальчевский (Победа Пальчевского);

8,3% - Александр Попов (ОПЗЖ);

6,2% - Ирина Верещук (Слуга народа);

5,5% - Сергей Притула (Голос).

По сравнению с июлем рейтинг Кличко немного снизился - тогда за него собирались проголосовать 44% киевлян.

Нажмите, чтобы увеличить:

Опрос проводился 24 июля - 2 августа в Киеве, опрошено 2019 человек возрастом от 18 лет и старше, погрешность не более 2,3%.

В июльском опросе Центра Разумкова среди кандидатов в мэры также лидировал Кличко.

В начале августа отдавал победу нынешнему мэру и опрос группы Рейтинг.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.