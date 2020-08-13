Выборы мэра Киева. Кличко сохраняет лидерство - Центр Разумкова
На втором месте среди кандидатов в мэры Киева - Андрей Пальчевский
Мэр Киева Виталий Кличко лидирует в рейтинги кандидатов в мэры столицы. Об этом говорят данные опроса, проведенного Центром Разумкова.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Среди тех, кто готов идти на выборы и определился с поддержкой кандидатов в мэры Киева, голоса распределились так:
41,2% - Виталий Кличко (УДАР);
9,1% - Андрей Пальчевский (Победа Пальчевского);
8,3% - Александр Попов (ОПЗЖ);
6,2% - Ирина Верещук (Слуга народа);
5,5% - Сергей Притула (Голос).
По сравнению с июлем рейтинг Кличко немного снизился - тогда за него собирались проголосовать 44% киевлян.
Нажмите, чтобы увеличить:
Опрос проводился 24 июля - 2 августа в Киеве, опрошено 2019 человек возрастом от 18 лет и старше, погрешность не более 2,3%.
- В июльском опросе Центра Разумкова среди кандидатов в мэры также лидировал Кличко.
- В начале августа отдавал победу нынешнему мэру и опрос группы Рейтинг.
Комментарии