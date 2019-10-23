Глава ГСЧС: Причин для паники из-за загрязнения воздуха нет

Николай Чечеткин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявил, что причин для паники в обществе из-за загрязнения воздуха нет. Об этом он заявил в Facebook.

Чечеткин напомнил, что Украину "уже который день с утра и вечером атакуют густые туманы" и такая ситуация вместе с приземными инверсиями, создали предпосылки для паники в обществе: "Однако объективных причин для этого нет".

По его словам, существенного загрязнения воздуха не зафиксировали.

"Я призываю в первую очередь водителей учитывать на очень низкую видимость в 200-500 метров во время туманов", - резюмировал Чечеткин.

Ранее в Минэкоэнерго заявили, что туман может "сбивать" датчики загрязнения воздуха.

Ранее бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун сообщила, что одной из причин резкого повышения уровня загрязненности воздуха являются резкие перепады суточных температур. Она также рассказала, как уберечь свое здоровье в такой ситуации.

Уляна Супрун сообщила, что одной из причин резкого повышения уровня загрязненности воздуха являются резкие перепады суточных температур. Она также рассказала, как уберечь свое здоровье в такой ситуации. Синоптики рассказали, когда ждать похолодания и мокрого снега.

Ситуацию со смогом в украинских городах также прокомментировали в Укргидрометцентре .

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