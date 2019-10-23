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Глава ГСЧС: Причин для паники из-за загрязнения воздуха нет

Глава ГСЧС: Причин для паники из-за загрязнения воздуха нет - Фото
Николай Чечеткин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
23.10.2019, 16:59

По словам Николая Чечеткина, существенного загрязнения воздуха не зафиксировали

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявил, что причин для паники в обществе из-за загрязнения воздуха нет. Об этом он заявил в Facebook

Чечеткин напомнил, что Украину "уже который день с утра и вечером атакуют густые туманы" и такая ситуация вместе с приземными инверсиями, создали предпосылки для паники в обществе: "Однако объективных причин для этого нет". 

По его словам, существенного загрязнения воздуха не зафиксировали. 

"Я призываю в первую очередь водителей учитывать на очень низкую видимость в 200-500 метров во время туманов", - резюмировал Чечеткин. 

Ранее в Минэкоэнерго заявили, что туман может "сбивать" датчики загрязнения воздуха.

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Николай Чечеткин киев ГСЧС загрязнение воздуха чистота воздуха
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