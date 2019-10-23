Глава ГСЧС: Причин для паники из-за загрязнения воздуха нет

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявил, что причин для паники в обществе из-за загрязнения воздуха нет. Об этом он заявил в Facebook.
Чечеткин напомнил, что Украину "уже который день с утра и вечером атакуют густые туманы" и такая ситуация вместе с приземными инверсиями, создали предпосылки для паники в обществе: "Однако объективных причин для этого нет".
По его словам, существенного загрязнения воздуха не зафиксировали.
"Я призываю в первую очередь водителей учитывать на очень низкую видимость в 200-500 метров во время туманов", - резюмировал Чечеткин.
Ранее в Минэкоэнерго заявили, что туман может "сбивать" датчики загрязнения воздуха.
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