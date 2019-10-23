Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Туман может "сбивать" датчики загрязнения воздуха - Минэкоэнерго

Туман может "сбивать" датчики загрязнения воздуха - Минэкоэнерго - Фото
Туман в Киеве (Фото: скриншот из видео Радио Свобода)
23.10.2019, 16:22

В правительстве предлагают пользоваться официальными данными гидрометеорологических организаций

На показатели датчиков загрязнения воздуха, которые размещены в разных местах, может влиять туман и высокая влажность, "сбивая" их. Об этом в Facebook сообщает Министерство энергетики и защиты окружающей среды.  

"Обращаем вниманием, что множество сервисов, которые измеряют показатели загрязнения в Украине, работают через сеть датчиков, размещенных в разных местах. Но говорить о точном качестве измерений мы не можем. Потому что вероятно, что туман может восприниматься как взвешенные частицы, на точность показателей также может влиять высокая влажность воздуха", - заявляют в министерстве в комментариях под постом. 

В правительстве предлагают пользоваться официальными данными гидрометеорологических организаций. 

Читайте также: Туман в Киеве сняли с дрона: завораживающее видео

Напишите нам
загрязнение воздуха туман в киеве чистота воздуха
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 