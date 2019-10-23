Туман может "сбивать" датчики загрязнения воздуха - Минэкоэнерго

На показатели датчиков загрязнения воздуха, которые размещены в разных местах, может влиять туман и высокая влажность, "сбивая" их. Об этом в Facebook сообщает Министерство энергетики и защиты окружающей среды.
"Обращаем вниманием, что множество сервисов, которые измеряют показатели загрязнения в Украине, работают через сеть датчиков, размещенных в разных местах. Но говорить о точном качестве измерений мы не можем. Потому что вероятно, что туман может восприниматься как взвешенные частицы, на точность показателей также может влиять высокая влажность воздуха", - заявляют в министерстве в комментариях под постом.
В правительстве предлагают пользоваться официальными данными гидрометеорологических организаций.
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