Туман может "сбивать" датчики загрязнения воздуха - Минэкоэнерго

Туман в Киеве (Фото: скриншот из видео Радио Свобода)

На показатели датчиков загрязнения воздуха, которые размещены в разных местах, может влиять туман и высокая влажность, "сбивая" их. Об этом в Facebook сообщает Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

"Обращаем вниманием, что множество сервисов, которые измеряют показатели загрязнения в Украине, работают через сеть датчиков, размещенных в разных местах. Но говорить о точном качестве измерений мы не можем. Потому что вероятно, что туман может восприниматься как взвешенные частицы, на точность показателей также может влиять высокая влажность воздуха", - заявляют в министерстве в комментариях под постом.

В правительстве предлагают пользоваться официальными данными гидрометеорологических организаций.

Ранее бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун сообщила, что одной из причин резкого повышения уровня загрязненности воздуха являются резкие перепады суточных температур. Она также рассказала, как уберечь свое здоровье в такой ситуации.

Уляна Супрун сообщила, что одной из причин резкого повышения уровня загрязненности воздуха являются резкие перепады суточных температур. Она также рассказала, как уберечь свое здоровье в такой ситуации. Синоптики рассказали, когда ждать похолодания и мокрого снега.

Ситуацию со смогом в украинских городах также прокомментировали в Укргидрометцентре .

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