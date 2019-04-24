Из-за футбола в Киеве ограничат работу трех станций метро

Фото: LIGA.net

В центре Киева вечером ограничат работу трех станций метро. Об этом Киевский метрополитен сообщает в Facebook.

Сегодня вечером в связи с проведением на НСК Олимпийский футбольного матча между командами "Динамо" и "Шахтер" перед началом игры возможно ограничение станции "Олимпийская" на вход.

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"После завершения игры возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", - уточняет метрополитен.