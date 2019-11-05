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Жители Киева пережили вторую самую теплую ночь за 139 лет

Жители Киева пережили вторую самую теплую ночь за 139 лет - Фото
Фото: depositphotos.com
05.11.2019, 12:27

Температура в ночь на 5 ноября не опустилась ниже 12,3 градусов по Цельсию

В Киеве 4 ноября метеорологи зафиксировали сразу два температурных рекорда. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского. 

По их данным температура в ночь на 5 ноября не опустилась ниже 12,3 градусов, а это значит, что рекордное значение 1930 года было повторено. 

За прошедшие сутки 4 ноября в Киеве были зафиксированы два температурных рекорда. После полудня 4 ноября температура поднялась до +17,6 градусов, что на 2,7 градуса выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году.

Среднесуточная температура составила +12,9 градусов по Цельсию, что на 0,6 градусов выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1996 года.

По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентября.

  • Ранее синоптики предупредили о ветре и дождях. 
  • 31 октября Укргидрометцентр сообщал, что погода в Украине в ноябре будет прохладной, средняя температура воздуха ожидается на уровне 0+8 градусов по Цельсию. 
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киев погода температурный рекорд
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