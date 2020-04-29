Карантин. Кличко советует идти в суд, если сотрудника отправляют "за свой счет"

Фото: пресс-служба КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал всем, чьи трудовые права нарушаются работодателем на карантине, обращаться в суд. По его мнению, принудительный отпуск в этот период без сохранения зарплаты является нарушением норм трудового права. Об этом Кличко заявил на пресс-конференции в режиме онлайн.

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"Если руководители предприятий нарушают права сотрудников в период действия ограничительных мер - нужно обращаться в суд", - отметил Кличко, отвечая на вопрос СМИ о том, что в стоматологиях медиков вынуждают писать заявление на отпуск "за свой счет".

Нормы действующего трудового законодательства не дают такого права, поэтому необходимо обращаться в суд за защитой своих трудовых прав, сказал он.

Мэр столицы подчеркнул, что введенный в стране карантин не является поводом для увольнения сотрудника или отправки его в отпуск. Вместе с тем, Кличко напомнил, что в период карантина в Киеве ограничили предоставление стоматологических услуг, за исключением неотложных случаев. Поэтому решение о неотложности каждый врач-стоматолог принимает самостоятельно.

Сейчас в столице, по словам мэра, временно запрещено оказывать услуги в сфере ортодонтии, хирургической, терапевтической и детской стоматологии.

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16 марта 2020 года в Верховной Раде сообщили, как планируют бороться с эпидемией: надбавки медикам", "удаленка" и отпуск.

18 марта президент Владимир Зеленский отметил, что вынужденные увольнения "по собственному желанию" незаконны.

25 марта в Кабмине порекомендовали компаниям воздержаться от увольнений сотрудников.

4 апреля Кличко рассказал, что в столице из-за карантина были вынуждены уйти в отпуск без содержания около полумиллиона киевлян.

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