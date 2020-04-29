Карантин. Кличко советует идти в суд, если сотрудника отправляют "за свой счет"

Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал всем, чьи трудовые права нарушаются работодателем на карантине, обращаться в суд. По его мнению, принудительный отпуск в этот период без сохранения зарплаты является нарушением норм трудового права. Об этом Кличко заявил на пресс-конференции в режиме онлайн.
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"Если руководители предприятий нарушают права сотрудников в период действия ограничительных мер - нужно обращаться в суд", - отметил Кличко, отвечая на вопрос СМИ о том, что в стоматологиях медиков вынуждают писать заявление на отпуск "за свой счет".
Нормы действующего трудового законодательства не дают такого права, поэтому необходимо обращаться в суд за защитой своих трудовых прав, сказал он.
Мэр столицы подчеркнул, что введенный в стране карантин не является поводом для увольнения сотрудника или отправки его в отпуск. Вместе с тем, Кличко напомнил, что в период карантина в Киеве ограничили предоставление стоматологических услуг, за исключением неотложных случаев. Поэтому решение о неотложности каждый врач-стоматолог принимает самостоятельно.
Сейчас в столице, по словам мэра, временно запрещено оказывать услуги в сфере ортодонтии, хирургической, терапевтической и детской стоматологии.
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