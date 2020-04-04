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Полмиллиона киевлян были вынуждены уйти в отпуск за свой счет - Кличко

Полмиллиона киевлян были вынуждены уйти в отпуск за свой счет - Кличко - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
04.04.2020, 16:46

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Киеве около 500 000 человек вынужденно взяли отпуск за свой счет из-за карантина

В Киеве около полумиллиона человек были вынуждены уйти в отпуск за свой счет из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил мэр города Виталий Кличко. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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По словам Кличко, по подсчетам городских властей около полумиллиона киевлян вынуждены были уйти в неоплачиваемый отпуск. Мэр отметил, что речь идет о людях, у которых нет сбережений, чтобы долгое время жить без доходов.

Кличко заявил, что поднял вопрос о государственной помощи вынужденно не работающим на совещании с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Зеленский, по словам Кличко, рассказал, что этот вопрос просчитывается и заверил, что для таких граждан планируются денежные выплаты.

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Денис Юдин
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