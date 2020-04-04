Полмиллиона киевлян были вынуждены уйти в отпуск за свой счет - Кличко

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

В Киеве около полумиллиона человек были вынуждены уйти в отпуск за свой счет из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил мэр города Виталий Кличко. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Кличко, по подсчетам городских властей около полумиллиона киевлян вынуждены были уйти в неоплачиваемый отпуск. Мэр отметил, что речь идет о людях, у которых нет сбережений, чтобы долгое время жить без доходов.

Кличко заявил, что поднял вопрос о государственной помощи вынужденно не работающим на совещании с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Зеленский, по словам Кличко, рассказал, что этот вопрос просчитывается и заверил, что для таких граждан планируются денежные выплаты.

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.

до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации. Вчера Кабмин усилил карантинные меры.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE