Надбавки медикам, "удаленка" и отпуск: как Рада планирует бороться с вирусом

17 марта Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, где одним из главных вопросов будет рассмотрение и принятие законопроекта о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Что именно завтра может поменять парламент, рассказали в пресс-службе фракции президентской партии Слуга народа.
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Действие документа, который должен будет помочь различным ветвям власти в борьбе с эпидемией, предлагается ограничить тремя месяцами, но вводить его силу - как можно быстрее.
Законопроект предлагает:
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14 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о противодействии коронавирусу.
С завтрашнего дня, 17 марта, Киев закрывает все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек, банков и автозаправок. Максимально ограничивается передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами.
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