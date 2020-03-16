Надбавки медикам, "удаленка" и отпуск: как Рада планирует бороться с вирусом

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

17 марта Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, где одним из главных вопросов будет рассмотрение и принятие законопроекта о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Что именно завтра может поменять парламент, рассказали в пресс-службе фракции президентской партии Слуга народа.

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Действие документа, который должен будет помочь различным ветвям власти в борьбе с эпидемией, предлагается ограничить тремя месяцами, но вводить его силу - как можно быстрее.

Законопроект предлагает:

Разрешить оперативную закупку товаров, работ и услуг для ликвидации/недопущения эпидемии посредством сокращенния до дня переговорной процедуры; обеспечить возможность 100% предоплаты за товары и услуги для предотвращения/борьбы с эпидемией; освободить от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарств и медизделий для борьбы с эпидемией; дать возможности гражданам работать удаленно или уходить в отпуск; изменить статьи Трудового кодекса в части предоставления оплачиваемого отпуска; запретить проведение мероприятий госнадзора и контроля; отнести введение карантина к форсмажорным обстоятельствам; ввести админответственность за нарушение обсервации и уголовную - за умышленное заражение людей; обеспечить дополнительные надбавки для медперсонала и работников, работающих над ликвидацией эпидемии.

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14 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о противодействии коронавирусу.

С завтрашнего дня, 17 марта, Киев закрывает все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек, банков и автозаправок. Максимально ограничивается передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами.

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