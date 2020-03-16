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Надбавки медикам, "удаленка" и отпуск: как Рада планирует бороться с вирусом

Надбавки медикам, "удаленка" и отпуск: как Рада планирует бороться с вирусом - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
16.03.2020, 13:50

Рекомендованный Минздравом законопроект об упрощении борьбы с эпидемией предлагает ввести изменения в законодательные акты на трехмесячный срок

17 марта Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, где одним из главных вопросов будет рассмотрение и принятие законопроекта о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Что именно завтра может поменять парламент, рассказали в пресс-службе фракции президентской партии Слуга народа.

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Действие документа, который должен будет помочь различным ветвям власти в борьбе с эпидемией, предлагается ограничить тремя месяцами, но вводить его силу - как можно быстрее.

Законопроект предлагает:

  1. Разрешить оперативную закупку товаров, работ и услуг для ликвидации/недопущения эпидемии посредством сокращенния до дня переговорной процедуры;
  2. обеспечить возможность 100% предоплаты за товары и услуги для предотвращения/борьбы с эпидемией;
  3. освободить от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарств и медизделий для борьбы с эпидемией;
  4. дать возможности гражданам работать удаленно или уходить в отпуск;
  5. изменить статьи Трудового кодекса в части предоставления оплачиваемого отпуска;
  6. запретить проведение мероприятий госнадзора и контроля;
  7. отнести введение карантина к форсмажорным обстоятельствам;
  8. ввести админответственность за нарушение обсервации и уголовную - за умышленное заражение людей;
  9. обеспечить дополнительные надбавки для медперсонала и работников, работающих над ликвидацией эпидемии.

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14 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о противодействии коронавирусу.

С завтрашнего дня, 17 марта, Киев закрывает все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек, банков и автозаправок. Максимально ограничивается передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами.

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Евгений Пилипенко
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