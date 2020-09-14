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Карантин. В Киеве на дистанционный формат обучения перевели две школы на Оболони — Кличко

14.09.2020, 12:59
Карантин. В Киеве на дистанционный формат обучения перевели две школы на Оболони — Кличко - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Остальные столичные школы пока продолжают работать в привычном формате

На сегодняшний день в столице две школы в Оболонском районе перешли на формат дистанционного обучения — там выявили коронавирус у учителей, сообщил во время онлайн-брифинга мэр Киева Виталий Кличко

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Также на онлайн-обучение перевели 133 класса в 56 школах города: COVID-19 обнаружили у учеников. Всего коронавирус диагностировали у 179 школьников и 97 учителей.

Вместе с тем, несмотря на то, что с 14 сентября Киев попал в оранжевую карантинную зону, остальные школы продолжают работать в привычном оффлайн формате по уже разработанным регламентам.

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Дарья Мостовая
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