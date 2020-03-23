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Карантин. В Киеве пытались продавать спецбилеты на транспорт – полиция

Карантин. В Киеве пытались продавать спецбилеты на транспорт – полиция - Фото
Спецбилет для проезда на общественном транспорте в Киеве (Фото: пресс-служба полиции)
23.03.2020, 19:21

В Киеве пытались продавать спецбилеты на проезд в общественном транспорте

Полиция заблокировала сообщение о продаже спецбилетов для проезда в общественном транспорте Киева. Соответствующие объявления появились на рекламных Интернет-площадках и быстро распространились в СМИ и соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Отмечается, что на одной из рекламных Интернет-площадок неизвестные разместили информацию о продаже спецбилетов для проезда в общественном транспорте Киева, но полицейские обнаружили это сообщение и заблокировали его.

Сообщается, что правоохранители провели профилактическую беседу с руководством интернет-ресурса о необходимости блокировки аналогичных объявлений.

Сейчас специалисты киберполиции устанавливают лиц, причастных к размещению объявления о спецбилетов.

В полиции напоминают, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в нескольких городах Украины с 23 марта начали действовать ограничения пассажирских перевозок: общественным транспортом разрешено пользоваться только определенным категориям граждан, среди которых – правоохранители, врачи, работники сферы жилищно-коммунального хозяйства, сотрудники магазинов, аптек и стратегически важных предприятий. Этим категориям лиц выдали соответствующие спецбилеты, по которым они имеют право ездить в общественном транспорте.

  • 11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.
  • 17 марта они были усилены: перечень ограничений.
  • С 23 марта  общественный транспорт в Киеве перестал работать.

Читайте также: Карантин. Кличко разъяснил, какие ввели ограничения в аптеках и магазинах

Медведева Наталия
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