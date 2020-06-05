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Карантин. Вход на станции метро будут ограничивать в час пик - Кличко

Карантин. Вход на станции метро будут ограничивать в час пик - Кличко - Фото
Фото: pixabay.com
05.06.2020, 14:00

В условия коронавирусного карантина в Киеве будут ограничивать на вход некоторые станции метро из-за роста пассажиропотока, сообщил мэр Кличко

В Киеве с целью нераспространения коронавирусной болезни COVID-19 будут ограничивать станции метро на вход в час пик. Об этом рассказал на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

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"Риск заразиться в транспорте увеличивается (из-за роста пассажиропотока, - ред.). Чтобы не допустить скопления людей в метро в час пик, будут ограничивать вход на некоторые станции. Не закрывать, подчеркиваю, а ограничивать. Когда станция работает на одни или две двери на вход", - сказал он.

По словам Кличко, увеличился пассажиропоток на пяти станциях: Святошин, Почайная, Житомирская, Лесная, Черниговская. Эти станции будут находиться под особым контролем.

Мэр также добавил, что сейчас в метро ездят за сутки около 800 000 человек, хотя в первые дни после открытия их было 500 000.

Также Кличко сказал, что число заболевших коронавирусом за сутки в Киеве выросло до 82 - эпидемиологическая ситуация не позволяет ослабить карантин: пока не будут открываться на вход рестораны и кафе, не возобновят работу бассейны.

  • На утро 5 июня в Украине выявлено 25 963 заболевших, 11 372 человек выздоровели, 762 больных скончались.
  • По данным Минздрава, Киев и семь областей не готовы для ослабления карантина.

Смотрите также: Коронавирус. В Минздраве прокомментировали рекордную суточную заболеваемость

 

 

 

Марк Сировой
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