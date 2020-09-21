"Киев может оказаться в "красной" зоне". Кличко cообщил, где нарушают карантин

Мэр столицы Виталий Кличко подчеркнул, что "предприниматели и посетители кафе и ресторанов, магазинов продолжают пренебрегать правилами безопасности"

Специалисты группы контроля составили 71 протокол о нарушении регламентов работы заведениями столицы на прошлой неделе в связи с карантином. Об этом сегодня сообщил мэр Киева Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции.

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"За прошедшую неделю представители Госпродпотребслужбы и муниципальной охраны, совместно с полицией, проверили 248 заведений общественного питания, торговли и рынков города. Составили 71 протокол о нарушениях", - подчеркнул мэр.

По его словам, несмотря на то, что уровень заболеваемости растет, "предприниматели и посетители кафе и ресторанов, магазинов продолжают пренебрегать элементарными правилами безопасности".

Кличко уточнил, что основные нарушения – это несоблюдение масочного режима, графика дезинфекций помещений, некоторые заведения работают после разрешенного времени.

"Это – безответственность, в результате которой Киев может оказаться в "красной" зоне. Я в очередной раз призываю всех: соблюдайте правила, которые сохранят ваше здоровье и здоровье людей, которые рядом. Иначе снова всем придется сидеть на карантине", - отметил Кличко.

Киев остается в "оранжевой" зоне. Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы вышли из "красной" зоны. С 21 сентября в Украине начало действовать новое разделение на карантинные зоны, введенное в связи с распространением коронавируса.

За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 275 случаев заражения COVID-19.

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Арина Толина

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