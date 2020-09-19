COVID-19. В Киеве резко выросло количество заболевших за сутки: карта по районам

В столице за сутки заразились COVID-19 400 человек, среди них 12 медиков

В Киеве за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 400 человек (сутками ранее - 291), умерли восемь больных. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Всего зафиксировано 312 летальных случаев.

На сегодня в столице уже 19 140 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели 199 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 165 мужчин в возрасте от 17 до 87 лет, 13 девочек от двух месяцев до 16 лет и 23 мальчика от одного месяца до 17 лет.

Заразились коронавирусом за сутки 12 медиков.

В больницы столицы госпитализировали за этот период 65 пациентов, другие находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 86 человек, всего – 5828 жителей Киева. Больше всего случаев заражения выявили в Деснянском районе - 82, Оболонском - 57, Дарницком районе - 50.

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Арина Толина

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