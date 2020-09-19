В Украине за сутки зафиксировали рекорд по госпитализации больных COVID-19

По данным Минздрава, более 13 000 украинцев находятся в больницах

За минувшие сутки в Украине госпитализировали рекордное количество инфицированных коронавирусом – 669 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Были госпитализированы 669 человек. Это самое большое количество госпитализаций за все время пандемии", - подчеркнул Степанов.

По его словам, сейчас на стационарном лечении в больницах находятся более 13 000 человек с подтвержденным диагнозом или подозрением на COVID-19. На 1 сентября 2020 года в больницах находились 10 900 пациентов.

"Более чем на две тысячи выросло количество одновременного пребывания в больнице людей, у которых подтвержден диагноз COVID-19 или есть подозрение", — отметил Степанов.

Он снова призвал украинцев носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.

а прошедшие сутки в Украине выявили 972 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, было зафиксировано рекордное число госпитализаций – 255. 24 июля сообщалось , что з

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 3240 человек.

17 сентября в стране был зафиксирован рекорд по суточному числу заболевших COVID-19 — 3584 украинца.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире — LIVE

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.