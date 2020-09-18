Коронавирус. Деснянский район — лидер по количеству заболевших в Киеве: карта по районам

За прошедшие сутки в Киеве появился 291 новый заболевший COVID-19 (сутками ранее — 356). Наибольшее количество заболевших выявили в Деснянском, Дарницком и Днепровском районах столицы. Об сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Были госпитализированы 57 больных, остальные пациенты лечатся на самоизоляции дома.

Выздоровел 141 пациент с коронавирусом (днем ранее — 82).

Скончались 8 человек (5).

За все время эпидемии в столице зафиксировали 18 740 заболевших, 5742 выздоровевших и 304 умерших.

Больше всего больных выявили в Деснянском районе — 61, на втором месте — Днепровский (40), на третьем — Дарницкий (39).

С 14 сентября столица попала в оранжевую эпидемиологическую зону.

За прошедшие сутки в Украине были зарегистрированы 3228 случаев заболевания COVID-19.

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