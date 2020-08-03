Киевляне одобряют работу Кличко больше, чем работу Зеленского - опрос Рейтинга

Опрошенные в Киеве считают, что мэр справляется лучше президента как со своими прямыми обязанностями, так и с борьбой с коронавирусом

Киевляне больше удовлетворены работой мэра Виталия Кличко, чем президента Владимира Зеленского. Об этом говорят данные опроса, проведенного в конце июля социологической группой Рейтинг.

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По шкале "отлично" - "плохо" оценка опрошенных работы Кличко распределилась так:

8% - отлично;

29% - хорошо;

39% - удовлетворительно;

12% - скорее плохо;

12% - плохо.

Работу Зленского киевляне оценивают более скептично:

6% - отлично;

18% - хорошо;

27% - удовлетворительно;

19% - скорее плохо;

29% - плохо.

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И Кличко, и Зеленского больше одобряют молодые (от 18 до 29 лет), Кличко получил более высокие оценки среди обеспеченных и имеющих средний достаток.

Оценка работы Кличко (нажмите, чтобы увеличить):

Оценка работы Зеленского (нажмите, чтобы увеличить):

Сравнение работы Кличко и Зеленского по борьбе с коронавирусом также среди Киевлян оказывается в пользу мэра. Усилия Кличко на "отлично" или "хорошо" оценили 33% опрошенных, как "скорее плохую" или "плохую" - 25%. Для Зеленского аналогичные показатели составили 27% и 37% соответственно (нажмите, чтобы увеличить):

Опрос проводился 26-27 июля среди 2000 жителей Киева возрастом от 18 лет и старше, погрешность не более 2,2%.

В апреле по опросу Рейтинга борьбу Зеленского с коронавирусом считали эффективной 55% украинцев.

Кличко лидирует в рейтинге кандидатов в мэры Киеве - опрос Рейтинга

Денис Юдин

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