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Киевлянин получил девять лет за брошенную в полицейских гранату

Киевлянин получил девять лет за брошенную в полицейских гранату - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
17.02.2020, 17:57

Патрульные в 2018 году остановили на прохожего, который пытался таким образом избежать задержания

Деснянский суд Киева приговорил 31-летнего киевлянина, который пытался взорвать гранатой двух полицейских, к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Киева.
 
ЧП произошло в ночь на 15 марта 2018 года. Два сотрудника патрульной полиции остановили на улице прохожего, "который вел себя подозрительно". Во время проверки документов и поверхностного осмотра у мужчины обнаружили "вещество, похожее на наркотическое".
 
При попытке задержания мужчина достал из кармана гранату РГД-5, привел ее в действие и бросил под ноги патрульным. Произошел взрыв, однако полицейские быстро отреагировали, и жертв не было. 
 
Судом присяжных правонарушитель признан виновным и осужден к девяти годам лишения свободы.

  • 6 августа 2019 года в Одесской области в результате взрыва боевой гранаты в больнице погибли два человека
  • В октябре 2019 года на Южном вокзале в Харькове неизвестный взорвал сам себя, когда был окружен полицейскими.

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