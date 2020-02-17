Киевлянин получил девять лет за брошенную в полицейских гранату

Деснянский суд Киева приговорил 31-летнего киевлянина, который пытался взорвать гранатой двух полицейских, к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Киева.
ЧП произошло в ночь на 15 марта 2018 года. Два сотрудника патрульной полиции остановили на улице прохожего, "который вел себя подозрительно". Во время проверки документов и поверхностного осмотра у мужчины обнаружили "вещество, похожее на наркотическое".
При попытке задержания мужчина достал из кармана гранату РГД-5, привел ее в действие и бросил под ноги патрульным. Произошел взрыв, однако полицейские быстро отреагировали, и жертв не было.
Судом присяжных правонарушитель признан виновным и осужден к девяти годам лишения свободы.
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