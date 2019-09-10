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Киевлянин получил удар ножом в спину за сделанное замечение

Киевлянин получил удар ножом в спину за сделанное замечение - Фото
Фото: pixabay.com
10.09.2019, 11:18

Инцидент произошел в Оболонском районе столицы в обеденное время

10 августа в Киеве компания мужчин во дворе жилого дома распивала спиртные напитки. К ним подошел местный житель и сделал замечание. В ответ один из отдыхающих несколько раз ударил ножом потерпевшего в спину. Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции

Свидетели происшествия сразу вызвали полицию и врачей. 56-летнего раненого киевлянина госпитализировали. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

"После совершенного злоумышленник скрылся, но оперативники Оболонского управления полиции уже быстро вышли на след нападающего и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Известно, что фигурант - 54-летний киевлянин, который ранее уже имел проблемы с законом. Орудие преступления - нож - изъяли и вместе с другими вещественными доказательствами направили на экспертизу", - рассказал начальник Оболонского управления полиции Виталий Быков.

Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

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