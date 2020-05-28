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Киевские пляжи 1 июня не откроют. В Минздраве объяснили, почему так

Киевские пляжи 1 июня не откроют. В Минздраве объяснили, почему так - Фото
Фото: depositphotos.com
28.05.2020, 12:42

Главный санврач столицы Олег Рубан отметил, что пляжи должны получить санитарные паспорта, а процедура длится 7-10 дней

Купальный сезон в Киеве, несмотря на решение КГГА об открытии пляжей с 1 июня, задержится, поэтому позагорать на пляжах можно будет не ранее 7 июня. Об этом сообщил главный санврач столицы Олег Рубан, передает РБК-Украина.

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По его словам, сейчас Госпотребслужба и Управление по чрезвычайным ситуациям ведут обследование 14 пляжных зон столицы, в частности, дна водоемов и питьевой воды в фонтанчиках.

Он уточнил, что по результатам исследований пляжам должны выдать так называемый санитарный паспорт, без него пляжи не откроют.

"Все эти мероприятия уже начали, они могут проводиться 7-10 дней. Поэтому можем говорить, что в наиболее перспективном варианте открытие пляжей состоится в 7-10 числах (июня, - ред)", - объяснил Рубан.

Что касается лабораторного испытания воды в водоемах, а также в Днепре, то соответствующие замеры будут сделаны позже.

"Потому что воду в водоеме можно исследовать лишь после температуры 17-18 градусов. Эта температура составляет 13-14 градусов (27 мая, - ред.). Тогда мы сможем провести лабораторное исследование воды и песка, а также питьевой воды. Тогда можем говорить об открытии пляжей в официальном режиме", - добавил врач.

Подготовка пляжей к купальному сезону идет в активном режиме.

  • 27 мая начальник службы содержания водных объектов КП Плесо Андрей Логвиненко заявил, что в Киеве готовят к открытию 14 пляжей и 18 зон отдыха для летнего сезона.

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Арина Толина
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