Кличко объяснил, где Киев самостоятельно развернет койки для лечения больных COVID-19
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что три больницы готовятся и обустраивают отделения для лечения больных COVID-19
Киев самостоятельно готовит дополнительно койко-места для лечения инфицированных COVID-19. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил cегодня на онлайн пресс-конференции.
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"Город сегодня самостоятельно и готовит дополнительные койко-места в больницах, и оборудует отделение, и выделяет средства из резервного фонда столицы", – подчеркнул Кличко.
Он отметил, что ответы на обращения городских властей по приему больных киевлян в оборудованные больницы с медперсоналом Академии медицинских наук, Минздрава и ведомственные медучреждения, столица от правительства до сих пор не получила.
Кличко подчеркнул, что на днях Киев получил поручение от Минздрава об обеспечении в опорных больницах 80% коек кислородом.
"Для этого государство выделило Киеву – пока на бумаге – 29,6 млн грн. И определило, что эти работы мы должны осуществить до 1 ноября. Правительство не внесло никаких изменений в порядок закупок работ по капитальному ремонту", – отметил Кличко.
По его словам, только процедура закупки занимает около двух месяцев, поэтому, если учесть "еще ремонтные работы, то до 1 ноября, успеть – нереально". Он отметил, что такое поручение от Кабмина получили все регионы.
Кличко напомнил, что количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, постоянно увеличивается, поэтому город уже развернул почти 2800 коек в 22 столичных больницах.
"19 из этих больниц уже принимают пациентов с вирусом. Три больницы готовятся и обустраивают отделения для лечения больных COVID-19. Это – Киевский городской центр радиационной защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы и столичные больницы № 12 и 18", – добавил Кличко.
- 8 октября главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что в связи с ростом больных COVID-19 Академия медицинских наук приняла решение перепрофилировать 500 койко-мест дополнительно для Киева.
- 9 октября Кличко заявил, что в Киеве заполненность коек для приема больных с COVID-19 уже более 70%, с нынешней динамикой заболеваемости коронавирусом мест в больницах уже скоро не будет хватать.
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