Коронавирус. За сутки в Киеве зафиксировано 385 новых заболевших – карта по районам
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Киеве зафиксировано в Деснянском, Печерском и Днепровском районах
За сутки в Киеве зафиксированы 385 заболевших коронавирусом, сутками ранее – 453. От болезни вчера умерли пять человек. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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Среди заболевших – 13 медиков. 65 пациентов госпитализированы (сутками ранее – 50). Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.
С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 587 человек, заболели – 30 848. Выздоровели 10 709 пациентов, за сутки – 13.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Деснянский – 4769 заболевших (88 за сутки);
Печерский – 2457 (58);
Днепровский – 3962 (54);
Оболонский – 3296 (50);
Дарницкий – 4638 (40);
Соломенский – 2972 (29);
Подольский – 2126 (27);
Голосеевский – 1992 (19);
Святошинский – 2462 (17);
Шевченковский – 2174 (3).
- 13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.
- С 17 октября в красной карантинной зоне находятся восемь областных центров.
- За прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностирован у 4766 человек.
- Самая высокая суточная заболеваемость за 18 октября – в Харьковской области и Киеве.
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