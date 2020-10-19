Коронавирус. За сутки в Киеве зафиксировано 385 новых заболевших – карта по районам

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Киеве зафиксировано в Деснянском, Печерском и Днепровском районах

За сутки в Киеве зафиксированы 385 заболевших коронавирусом, сутками ранее – 453. От болезни вчера умерли пять человек. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Среди заболевших – 13 медиков. 65 пациентов госпитализированы (сутками ранее – 50). Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 587 человек, заболели – 30 848. Выздоровели 10 709 пациентов, за сутки – 13.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Деснянском, Печерском и Днепровском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Деснянский – 4769 заболевших (88 за сутки);

Печерский – 2457 (58);

Днепровский – 3962 (54);

Оболонский – 3296 (50);

Дарницкий – 4638 (40);

Соломенский – 2972 (29);

Подольский – 2126 (27);

Голосеевский – 1992 (19);

Святошинский – 2462 (17);

Шевченковский – 2174 (3).

13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.

С 17 октября в красной карантинной зоне находятся восемь областных центров.

За прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностирован у 4766 человек.

Самая высокая суточная заболеваемость за 18 октября – в Харьковской области и Киеве.

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Денис Юдин

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