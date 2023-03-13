Кличко: Мы были близки к тому, чтобы призвать людей к эвакуации из Киева

В середине зимы 2022/2023 столичные власти всерьез рассматривали необходимость эвакуации населения Киева из-за массированных ракетных ударов страны-террориста России по энергетической инфраструктуре города и области. В этом в интервью RND признался мэр Виталий Кличко.

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По его словам, в прошлом январе "мы были близки к тому, чтобы призвать население к эвакуации".

"Самый тяжелый блекаут продолжался 14 часов. Не было света, воды, отопления. К счастью, погода была мягкой", – напомнил он.

Критическая инфраструктура Киева устояла, по его словам, благодаря "большим усилиям" и тому, что энергетики и коммунальщики "работали круглосуточно".

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Кличко добавил в интервью немецким изданиям, что спасти объекты инфраструктуры "и тысячи жизней" помогла германская ЗРК Iris-T SLM, которая эффективно сбивает российские крылатые ракеты.

Мэр Киева призвал власти ФРГ не медлить с предоставлением Украине вооружений и боеприпасов.

Євген Пилипенко

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