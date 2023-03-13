Кличко: Мы были близки к тому, чтобы призвать людей к эвакуации из Киева
В середине зимы 2022/2023 столичные власти всерьез рассматривали необходимость эвакуации населения Киева из-за массированных ракетных ударов страны-террориста России по энергетической инфраструктуре города и области. В этом в интервью RND признался мэр Виталий Кличко.
По его словам, в прошлом январе "мы были близки к тому, чтобы призвать население к эвакуации".
"Самый тяжелый блекаут продолжался 14 часов. Не было света, воды, отопления. К счастью, погода была мягкой", – напомнил он.
Критическая инфраструктура Киева устояла, по его словам, благодаря "большим усилиям" и тому, что энергетики и коммунальщики "работали круглосуточно".
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Кличко добавил в интервью немецким изданиям, что спасти объекты инфраструктуры "и тысячи жизней" помогла германская ЗРК Iris-T SLM, которая эффективно сбивает российские крылатые ракеты.
Мэр Киева призвал власти ФРГ не медлить с предоставлением Украине вооружений и боеприпасов.
- 23 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар, в результате чего на всей территории Украины начались аварийные отключения света: случился блекаут.
- Тогда же появилась информация, что власти Киева рассматривают возможность эвакуации населения. День спустя это опровергли.
- В середине февраля 2023 года Укрэнерго надеялось, что хуже с электроэнергией уже не будет. Но, говорили, "не стоит расслабляться".
- В начале весны Кабмин постановил, что в Украине детей будут принудительно эвакуировать из зон боевых действий.
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