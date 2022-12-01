Кличко не исключает, что Киев может остаться без тепла до весны в случае новых атак РФ

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что в случае последующих массированных российских обстрелов и разрушения критической инфраструктуры столица может остаться без отопления до весны. Об этом он сказал 1 декабря на Киевском форуме по безопасности.

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Мэр столицы призвал киевлян договориться с родственниками или знакомыми, которые живут в частных домах с автономным отоплением и водоснабжением, о пребывании у них в течение какого-то времени. Также он призвал всегда иметь запас технической и питьевой воды, теплые вещи.

Кличко спросили, есть у киевских властей планы по эвакуации населения в случае тотального блэкаута, на что он ответил, что ситуация в других регионах при таком сценарии, вероятно, будет не лучше.

"Если в течение 24 часов при внешней температуре -5 не будет отопления и воды, нам нужно будет сливать системы отопления в городе Киеве, потому что это может привести к повреждению систем жизнеобеспечения. Мы будем вынуждены сливать воду. Это означает, что до весны подать воду будет очень сложно. Это означает, что до начала весны будут сложные вызовы", – сказал Кличко.

По его словам, если многоквартирные дома останутся без отопления, температура в помещении может "очень быстро" стать примерно такой же, как на улице.

При этом он подчеркнул, что в столице сейчас запускают маленькие и старые котельные, они оборудуются генераторами, чтобы в Киеве были "островки" с хотя бы минимальными услугами для жителей столицы.

Кличко добавил, что остается угроза разрушения системы электроснабжения во всем городе.

"Я не хочу нагнетать, но мы должны быть готовы к разным сценариям, даже к самому худшему", – сказал Кличко.

По состоянию на 30 ноября, по словам Кличко, дефицит электроэнергии в Киеве снизился с 50% до 30-35%.

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Оксана Житнюк

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