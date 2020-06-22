Кличко объяснил, почему Киеву нужна муниципальная полиция

Фото: пресс-служба КГГА

Киеву нужна муниципальная полиция, которая будет подотчетна громаде города. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил сегодня во время онлайн пресс-конференции.

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"Хочу напомнить, что в столице до сих пор нет муниципальной полиции. Хотя мы давно выступаем за ее создание. У нас есть муниципальная охрана, которая помогает полиции. Но она не имеет тех полномочий, которые есть у правоохранителей", - отметил Кличко.

Он отметил, что муниципальная охрана может приостанавливать преступление и держать нарушителя до приезда полиции. Также может фиксировать нарушения правил карантина. И эти материалы могут стать поводом для наложения штрафа на нарушителей через суд.

Кличко уточнил, что такое решение еще в конце марта приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям города.

"О муниципальной полиции. В парламенте с 2015 года лежит законопроект, предусматривающий создание таких подразделений. С тех пор он принят только в первом чтении. А Киеву нужна муниципальная полиция. И мы постоянно напоминаем об этом. Требуется, чтобы контролировать соблюдение правопорядка на улицах со стихийной торговлей, парковкой. И подотчетна она должна быть громаде города ", - объяснил Кличко.

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