В Украине на следующей неделе начнутся усиленные проверки кафе и транспорта

Ресторан на Крещатике (фото: пресс-служба КГГА)

На следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения COVID-19. Об этом шла речь на совещании в Офисе президента, сообщает пресс-служба ведомства.

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По словам, главы МВД Арсена Авакова полиция проверила более 2 500 единиц общественного транспорта, выявила 703 нарушения из-за несоблюдения мер безопасности, неисправности и проблем с лицензиями. Наложено штрафов на сумму почти 2 млн грн.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в случае несоблюдения карантина заведения должны нести ответственность, а общественные места должны соответствовать эпидемиологическим требованиям.

осударственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и муниципальная охрана Киева проверили соблюдение карантинных мероприятий в девяти заведениях на Крещатике, нарушение обнаружили в двух. 19 июня сообщалось , что г

министр здравоохранения Максим Степанов назвал "анархией" поведение украинцев с точки зрения соблюдения правил карантина. 19 июня

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