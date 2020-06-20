Зеленский провел совещание. В одной из областей могут усилить карантин

Андрей Ермак и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

В Закарпатской области из-за вспышки коронавируса могут ввести дополнительные карантинные ограничения на одну неделю. Об этом заявил на совещании в Офисе президента глава Минздрава Максим Степанов, сообщает пресс-служба ОП.

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Степанов планирует посетить Львовскую и Закарпатскую области. Эти регионы - среди антилидеров по количеству инфицированных.

Министр отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 Закарпатье вызывает беспокойство. Он не исключает, что этому региону придется готовиться к введению дополнительных ограничений. Степанов детально изучит ситуацию в Закарпатской области и выслушает предложения местной власти.

На этой неделе в Украине вырос показатель заболеваемости COVID-19, сейчас больных - 44 человека на 100 000 населения, а на прошлой неделе этот показатель составлял 38 человек на 100 000.

"Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.

17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Главный санврач Виктор Ляшко говорил, что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений.

Виктор Ляшко говорил, что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений. По данным на 20 июня, в Украине заболели COVID-19 841 человек (сутками ранее – 921), умерли девять человек (сутками ранее - 19), выздоровели 373 (сутками ранее - 586).

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