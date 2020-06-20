COVID-19. В Минздраве назвали области, где больше всего заболевших за сутки

Иллюстративное фото: Роман Балук

За минувшие сутки больше всего коронавирусом заболели в Львовской области – 139, Закарпатской - 109, Ровенской - 83, Киеве – 76. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

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Всего провели тестов в Украине методом ПЦР - 553 737, методом ИФА - 123625.

C начала эпидемии COVID-19 выявлен у 2636 детей и 5950 медиков. Среди выздоровевших 3630 медработников.

Cтепанов призвал украинцев пользоваться медицинскими масками, антисептиками и соблюдать социальную дистанцию, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

Случаи коронавируса подтверждены:

Винницкая - 1627 (991 выздоровели);

Волынская - 1743 (548 );

Днепропетровская - 1036 (776);

Донецкая - 355 (145);

Житомирская - 1229 (633);

Закарпатская - 2069 (842);

Запорожская - 551 (391);

Ивано-Франковская - 1981 (1071);

Киев - 4252 (1391);

Киевская - 2174 (1053);

Кировоградская - 612 (508);

Луганская - 72 (53);

Львовская - 3679 (668);

Николаевская - 349 (265);

Одесская - 1232 (551);

Полтавская - 290 (262);

Ровенская - 2776 (1500);

Сумская - 252 (178);

Тернопольская - 1643 (1054);

Харьковская- 1779 (837);

Херсонская - 185 (174);

Хмельницкая - 612 (477);

Черкасская- 592 (392);

Черновицкая - 4268 (1534);

Черниговская - 467 (112).

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Фото: Центр общественного здоровья

По данным на 20 июня, в Украине заболели COVID-19 841 человек (сутками ранее – 921), умерли девять человек (сутками ранее - 19), выздоровели 373 (сутками ранее - 586).

17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Главный санврач Виктор Ляшко говорил, что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений.

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