COVID-19. В Минздраве назвали области, где больше всего заболевших за сутки

За минувшие сутки больше всего коронавирусом заболели в Львовской области – 139, Закарпатской - 109, Ровенской - 83, Киеве – 76. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
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Всего провели тестов в Украине методом ПЦР - 553 737, методом ИФА - 123625.
C начала эпидемии COVID-19 выявлен у 2636 детей и 5950 медиков. Среди выздоровевших 3630 медработников.
Cтепанов призвал украинцев пользоваться медицинскими масками, антисептиками и соблюдать социальную дистанцию, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.
Случаи коронавируса подтверждены:
- Винницкая - 1627 (991 выздоровели);
- Волынская - 1743 (548 );
- Днепропетровская - 1036 (776);
- Донецкая - 355 (145);
- Житомирская - 1229 (633);
- Закарпатская - 2069 (842);
- Запорожская - 551 (391);
- Ивано-Франковская - 1981 (1071);
- Киев - 4252 (1391);
- Киевская - 2174 (1053);
- Кировоградская - 612 (508);
- Луганская - 72 (53);
- Львовская - 3679 (668);
- Николаевская - 349 (265);
- Одесская - 1232 (551);
- Полтавская - 290 (262);
- Ровенская - 2776 (1500);
- Сумская - 252 (178);
- Тернопольская - 1643 (1054);
- Харьковская- 1779 (837);
- Херсонская - 185 (174);
- Хмельницкая - 612 (477);
- Черкасская- 592 (392);
- Черновицкая - 4268 (1534);
- Черниговская - 467 (112).
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Фото: Центр общественного здоровья
По данным на 20 июня, в Украине заболели COVID-19 841 человек (сутками ранее – 921), умерли девять человек (сутками ранее - 19), выздоровели 373 (сутками ранее - 586).
- 17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
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Главный санврач Виктор Ляшко говорил, что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений.
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Арина Толина