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COVID-19. В Минздраве назвали области, где больше всего заболевших за сутки

COVID-19. В Минздраве назвали области, где больше всего заболевших за сутки - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук
20.06.2020, 11:17

По данным Минздрава, в трех областях и Киеве отмечаются высокие показатели по заражению COVID-19 за последние сутки

За минувшие сутки больше всего коронавирусом заболели в Львовской области – 139, Закарпатской - 109, Ровенской - 83, Киеве – 76. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

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Всего провели тестов в Украине методом ПЦР - 553 737, методом ИФА - 123625.

C начала эпидемии COVID-19 выявлен у 2636 детей и 5950 медиков. Среди выздоровевших 3630 медработников.

Cтепанов призвал украинцев пользоваться медицинскими масками, антисептиками и соблюдать социальную дистанцию, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

Случаи коронавируса подтверждены:

  • Винницкая - 1627 (991 выздоровели);
  • Волынская  - 1743 (548 );
  • Днепропетровская  - 1036 (776);
  • Донецкая  - 355 (145);
  • Житомирская - 1229 (633);
  • Закарпатская  - 2069 (842);
  • Запорожская  - 551 (391);
  • Ивано-Франковская  - 1981 (1071);
  • Киев - 4252 (1391);
  • Киевская - 2174 (1053);
  • Кировоградская - 612 (508);
  • Луганская - 72 (53);
  • Львовская - 3679 (668);
  • Николаевская - 349 (265);
  • Одесская - 1232 (551);
  • Полтавская - 290 (262);
  • Ровенская - 2776 (1500);
  • Сумская - 252 (178);
  • Тернопольская  - 1643 (1054);
  • Харьковская- 1779 (837);
  • Херсонская - 185 (174);
  • Хмельницкая  - 612 (477);
  • Черкасская- 592 (392);
  • Черновицкая - 4268 (1534);
  • Черниговская - 467 (112).

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Карта по областям на 20 июня

Фото: Центр общественного здоровья

По данным на 20 июня, в Украине заболели COVID-19 841 человек (сутками ранее – 921), умерли девять человек (сутками ранее - 19), выздоровели 373 (сутками ранее - 586).

  • 17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • Главный санврач Виктор Ляшко говорил, что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Арина Толина
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