Кличко призвал киевлян делать запасы. Ситуация с энергетикой может стать еще хуже

Мэр предупредил киевлян о рисках для энергосистемы. Работодателей он призвал перевести работников на дистанционку

Виталий Кличко (Фото: Киевский городской совет)

Ситуация с энергетикой в Киеве остается сложной и может ухудшиться еще сильнее, поэтому следует сделать запасы еды, воды и лекарств. Об этом заявил городской голова столицы Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что Киев готовится к реагированию на различные сценарии развития событий, и не исключил, что враг продолжит атаковать критическую инфраструктуру.

"К жителям я обращаюсь и говорю честно: ситуация крайне сложная и это может быть еще не самый сложный момент. Сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств. У кого еще есть варианты выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отбрасывайте их", – сказал он.

Работодателей мэр попросил организовать гибкие графики работы и, по возможности, перевести работников на дистанционную работу.

В столице уже определили в каждом районе опорные пункты обогрева, в которых, в случае необходимости, может остаться ночевать большое количество людей. Их обустраивают устройствами обогрева, питанием и средствами гигиены.

Первое звено, которое оперативно собирает информацию, организует работу на месте в координации с городским штабом, в каждом районе столицы – это районная госадминистрация. Кличко подчеркнул, что обсудит с главами районов планы и алгоритмы действий в различных возможных ситуациях.

Городские службы и коммунальщики работают в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы, также работают больницы и социальные учреждения.