Кличко призвал киевлян делать запасы. Ситуация с энергетикой может стать еще хуже
Ситуация с энергетикой в Киеве остается сложной и может ухудшиться еще сильнее, поэтому следует сделать запасы еды, воды и лекарств. Об этом заявил городской голова столицы Виталий Кличко.
Мэр подчеркнул, что Киев готовится к реагированию на различные сценарии развития событий, и не исключил, что враг продолжит атаковать критическую инфраструктуру.
"К жителям я обращаюсь и говорю честно: ситуация крайне сложная и это может быть еще не самый сложный момент. Сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств. У кого еще есть варианты выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отбрасывайте их", – сказал он.
Работодателей мэр попросил организовать гибкие графики работы и, по возможности, перевести работников на дистанционную работу.
В столице уже определили в каждом районе опорные пункты обогрева, в которых, в случае необходимости, может остаться ночевать большое количество людей. Их обустраивают устройствами обогрева, питанием и средствами гигиены.
Первое звено, которое оперативно собирает информацию, организует работу на месте в координации с городским штабом, в каждом районе столицы – это районная госадминистрация. Кличко подчеркнул, что обсудит с главами районов планы и алгоритмы действий в различных возможных ситуациях.
Городские службы и коммунальщики работают в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы, также работают больницы и социальные учреждения.
- 21 января в КГВА опровергли заявление Кличко о выезде 600 000 киевлян из-за тяжелой ситуации со светом, отоплением и водой.
- По состоянию на утро 22 января в Киеве подключили тепло 227 домам, без отопления еще почти 3000. А по состоянию на утро 23 января без тепла остаются 1940 многоэтажек.
- Министр энергетики Шмыгаль заявил, что 22 января был самым трудным днем для энергосистемы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года.
