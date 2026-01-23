Кличко закликав киян робити запаси. Ситуація з енергетикою може стати ще гіршою

Мер попередив киян про ризики для енергосистеми. Роботодавців він закликав перевести працівників на дистанційку

Віталій Кличко (Фото: Київська міська рада)

Ситуація з енергетикою у Києві лишається складною і може погіршитися ще сильніше, тому слід зробити запаси їжі, води та ліків. Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко.

Мер наголосив, що Київ готується до реагування на різні сценарії розвитку подій, та не виключив, що ворог продовжить атакувати критичну інфраструктуру.

"До мешканців я звертаюся і говорю чесно: ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент. Зробіть запас продуктів, води, необхідних ліків. Хто ще має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх", – сказав він.

Роботодавців мер попросив організувати гнучкі графіки роботи і, за можливості, перевести працівників на дистанційну роботу.

В столиці вже визначили в кожному районі опорні пункти обігріву, в яких, у разі потреби, може залишитися ночувати велика кількість людей. Їх облаштовують пристроями обігріву, харчуванням та засобами гігієни.

Перша ланка, яка оперативно збирає інформацію, організовує роботу на місці в координації з міським штабом, в кожному районі столиці – це районна держадміністрація. Кличко наголосив, що обговорить з главами районів плани та алгоритми дій у різних можливих ситуаціях.

Міські служби та комунальники працюють у цілодобовому режимі, щоб забезпечити життєдіяльність столиці, також працюють лікарні та соціальні заклади.