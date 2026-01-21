"Така інформація не підтверджена". У КМВА відреагували на заяву про виїзд 600 000 киян
Інформація про виїзд зі столиці понад пів мільйона мешканців не має підтвердження. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.
"Така інформація не підтверджена жодним підрозділом Київської міської військової адміністрації", – сказала Поп, коментуючи заяву мера Києва Віталія Кличка про те, що після російського обстрілу 9 січня зі столиці виїхало 600 000 людей.
Вона додала, що якби виїхала така кількість абонентів, яким надається послуга електропостачання, то ситуація по світлу не була б такою критичною.
"Ми не бачимо фактаж. Якщо такі цифри заявляють, ми не бачимо результату від того, що люди [виїхали], ну, хіба вони не вимкнули світло", – сказала речниця.
ДОВІДКАЗа даними Державної служби статистики, у 2022 році в Києві проживало близько 3 млн осіб. У перші місяці великої війни населення столиці скоротилося до мінімуму – у березні 2022 року в місті залишалося менше ніж 1 млн людей. У лютому 2025-го Кличко казав, що в Києві мешкає близько 4 млн людей – чисельність збільшилась завдяки поверненню киян та приїзду понад 400 000 внутрішньо переміщених осіб.
- Протягом січня Росія неодноразово атакувала Україну. Зокрема, уночі 9 січня окупанти здійснили комбіновану атаку на Київ, через що загинуло четверо й постраждало понад 20 людей.
- Тоді без теплопостачання залишилися майже 6000 багатоквартирних будинків, у частині Києва запровадили екстрені відключення.
- Росія повторно атакувала Україну в ніч на 20 січня. Без тепла залишились 5635 багатоповерхівок. Майже 80% із них – будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня.
