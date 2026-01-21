"Такая информация не подтверждена". В КГВА ответили на заявление о выезде 600 000 киевлян

В военной администрации столицы не видят признаков выезда из Киева шести сотен тысяч жителей

Киев (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Информация о выезде из столицы более полумиллиона жителей не имеет подтверждения. Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер Киевской городской военной администрации Екатерина Поп.

"Такая информация не подтверждена ни одним подразделением Киевской городской военной администрации", – сказала Поп, комментируя заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что после российского обстрела 9 января из столицы выехало 600 000 человек.

Она добавила, что если бы выехало такое количество абонентов, которым предоставляется услуга электроснабжения, то ситуация по свету не была бы такой критической.

"Мы не видим фактаж. Если такие цифры заявляют, мы не видим результата от того, что люди [выехали], ну, разве они не выключили свет", – сказала спикер.

СПРАВКА По данным Государственной службы статистики, в 2022 году в Киеве проживало около 3 млн человек. В первые месяцы большой войны население столицы сократилось до минимума – в марте 2022 года в городе оставалось менее 1 млн человек. В феврале 2025-го Кличко говорил, что в Киеве проживает около 4 млн человек – численность увеличилась благодаря возвращению киевлян и приезду более 400 000 внутренне перемещенных лиц.