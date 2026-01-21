"Такая информация не подтверждена". В КГВА ответили на заявление о выезде 600 000 киевлян
Информация о выезде из столицы более полумиллиона жителей не имеет подтверждения. Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер Киевской городской военной администрации Екатерина Поп.
"Такая информация не подтверждена ни одним подразделением Киевской городской военной администрации", – сказала Поп, комментируя заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что после российского обстрела 9 января из столицы выехало 600 000 человек.
Она добавила, что если бы выехало такое количество абонентов, которым предоставляется услуга электроснабжения, то ситуация по свету не была бы такой критической.
"Мы не видим фактаж. Если такие цифры заявляют, мы не видим результата от того, что люди [выехали], ну, разве они не выключили свет", – сказала спикер.
СПРАВКАПо данным Государственной службы статистики, в 2022 году в Киеве проживало около 3 млн человек. В первые месяцы большой войны население столицы сократилось до минимума – в марте 2022 года в городе оставалось менее 1 млн человек. В феврале 2025-го Кличко говорил, что в Киеве проживает около 4 млн человек – численность увеличилась благодаря возвращению киевлян и приезду более 400 000 внутренне перемещенных лиц.
- В течение января Россия неоднократно атаковала Украину. В частности, ночью 9 января оккупанты совершили комбинированную атаку на Киев, из-за чего погибли четверо и пострадали более 20 человек.
- Тогда без теплоснабжения остались почти 6000 многоквартирных домов, в части Киева ввели экстренные отключения.
- Россия повторно атаковала Украину в ночь на 20 января. Без тепла остались 5635 многоэтажек. Почти 80% из них – дома, куда возвращали теплоснабжение с 9 января.
