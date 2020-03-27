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Коронавирус. Кличко прокомментировал возможность закрытия Киева на въезд и выезд

Коронавирус. Кличко прокомментировал возможность закрытия Киева на въезд и выезд - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
27.03.2020, 12:45

В столице усилят карантинные меры, если ситуация с коронавирусом ухудшится

В случае ухудшения эпидемической ситуации с новым коронавирусом Киев усилит карантинные ограничения. Об этом сегодня на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопрос о возможном запрете на въезд и выезд из столицы.

"В случае ухудшения ситуации мы будем вынуждены усиливать другие меры исключительно для того, чтобы распространение инфекции не происходило. Тем более, что не все граждане выполняют правила, а безответственные люди, у которых есть подозрение на коронавирус, иногда скрывают диагноз, ставя под угрозу жизни сотен тысяч человек. Какими будут эти усиления ограничений - мы будем исходить из ситуации", - сказал он.

Говоря о введении чрезвычайного положения, Кличко напомнил, что такое решение может принять только парламент и президент, а не местная власть.

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Владислав Сердюк, Шмыкова Александра
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