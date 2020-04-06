Кличко рассказал, отключат ли в Киеве лифты в домах из-за коронавируса

Дезинфекция в лифте (Иллюстративное фото: Igor Kupljenik/EPA)

Власти в Киеве не собираются отключать лифты в жилых домах, чтобы остановить распространение новой коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Городские власти не собираются выключать лифты. Понятно, что на лифтовых кнопках собирается много бактерий, коммунальные управляющие компании, согласно графику, обрабатывают лифтовые кабины дезинфицирующими средствами", - заявил Кличко.

Он уточнил, что если лифт в доме не работает, это означает, что есть неисправность и ее устраняют. По его словам, коммунальные службы обрабатывают дезинфекторами подъезды в многоквартирных домах. Также в городе ежедневно проводят мытье и обработку улиц.

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